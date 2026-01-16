The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

Fermati con 550 litri d’olio d’oliva non dichiarati

Keystone-SDA

Due cittadini italiani sono stati fermati con quasi 550 litri d'olio d'oliva non dichiarati al momento dell'entrata in Svizzera. Lo comunica oggi l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC).

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Nell’episodio – avvenuto la scorsa settimana – i due sono stati beccati mentre trasportavano su un furgone con targhe elvetiche anche 9 chili di carne e 22,5 litri di vino. Erano diretti oltre Gottardo. Le autorità hanno inflitto una multa di diverse migliaia di franchi per omessa dichiarazione. In seguito è stato effettuato il corretto sdoganamento.

Gli autori dell’infrazione sono due uomini di nazionalità italiana di 47 e 22 anni.

Articoli più popolari

I più discussi

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR