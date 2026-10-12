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Finma avvia procedimento contro Haute Capital Partners

Keystone-SDA

La Finma ha avviato un procedimento nei confronti di Haute Capital Partners, società d'investimento con sede a Bienne (BE), e contro il suo presidente della direzione, Thibault Leroy Bürki.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) L’autorità di vigilanza dei mercati finanziari sospetta una manipolazione del mercato ai sensi dell’articolo 143 della legge federale sull’infrastruttura finanziaria, ha indicato la stessa azienda. È in atto un procedimento di enforcement (termine inglese che la Finma usa quando parla di esecuzione, cioè di applicazione con coercizione delle norme).

“La società e il suo CEO affrontano questo procedimento con piena fiducia”, si legge in un comunicato. “Hanno sempre agito nel rigoroso rispetto delle disposizioni di legge applicabili e dispongono di tutte le prove necessarie a dimostrarlo. Il procedimento offre loro l’opportunità di esporre la propria posizione in modo esauriente e intendono collaborare pienamente e in modo costruttivo con la Finma”.

L’impresa fondata nel 2017 fa anche sapere che si impegna a comunicare in modo trasparente gli sviluppi relativi al caso, in conformità con le regole di quotazione della borsa BX Swiss, su cui è quotata.

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