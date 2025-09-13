The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

Fitch taglia rating della Francia a “A+”, outlook stabile ++

Keystone-SDA

L'agenzia Fitch ha tagliato il rating della Francia ad "A+" da "AA-". L'outlook è stabile. E' quanto si legge in una nota.

Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti

(Keystone-ATS) Fitch stima che il rating della Francia continuerà ad aumentare raggiungendo il 121% del pil nel 2027 dal 113,2% del 2024 e osserva come il “crescente indebitamente pubblico limita la capacità di rispondere a nuovi shock senza un ulteriore deterioramento delle finanze pubbliche”.

“La sconfitta del governo alla fiducia illustra la crescente frammentazione e polarizzazione della politica interna. Dalle elezioni legislative del 2024, la Francia ha avuto tre governi diversi. Questa instabilità indebolisce la capacità del sistema politico di realizzare un sostanziale risanamento di bilancio e rende improbabile che il deficit possa scendere sotto il 3% del pil entro il 2029”, mette in evidenza Fitch.

Intanto, il ministro dell’Economia francese uscente, Eric Lombard “ha preso atto” della decisione dell’agenzia Fitch di tagliare il rating della Francia da AA- a A+, decisione motivata dalla situazione delle finanze pubbliche e dall’incertezza politica nonostante la solidità dell’economia francese.

Il nuovo primo ministro, Sébastien Lecornu – ha fatto sapere il ministero dell’Economia – “ha fin d’ora avviato consultazioni con le forze politiche rappresentate in Parlamento in vista dell’adozione di una finanziaria per la nazione, allo scopo di proseguire gli sforzi di risanamento delle nostre finanze pubbliche”.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Katy Romy

Il Paese in cui vivete offre una e-ID? Quali sono i vantaggi di questo strumento digitale o quali timori suscita?

Condividete le vostre esperienze: il Paese in cui vivete ha già introdotto un'e-ID? Questo strumento vi rende la vita più facile?

Partecipa alla discussione
17 Mi piace
21 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

Come vedete il futuro del vostro continente?

Alcune regioni del mondo vivono con la promessa di un futuro in costante miglioramento. Ma come si presenta in realtà?

Partecipa alla discussione
34 Mi piace
26 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Céline Stegmüller

Avete antenati svizzeri? State programmando un viaggio per visitare i luoghi in cui vivevano?

Siamo molto interessati a conoscere la vostra ricerca genealogica.

Partecipa alla discussione
34 Mi piace
67 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR