Flop biglietti, si parla di declino per Coachella

2 minuti

(Keystone-ATS) Il più importante festival musicale degli Stati Uniti potrebbe essere sulla via del declino. A speculare sulle sorti di Coachella diversi media americani dopo il flop della vendita dei biglietti.

La manifestazione che si svolge nel deserto della California lungo due fine settimana del mese di aprile, (quest’anno il primo è stato dal 12 al 14, il secondo dal 19 al 21, ndr) sembra non aver destato lo stesso interesse delle precedenti edizioni.

Ci sono stati anni in cui i biglietti andavano esauriti in meno di un’ora, si legge sul sito del Los Angeles Times, quest’anno c’è ancora disponibilità per il secondo fine settimana mentre per il primo ci è voluto un mese per esaurirli.

A remare contro Coachella anche i costi strepitosi della manifestazione. Il prezzo per un biglietto base è di 500 dollari (commissioni escluse) mentre quello Vip sfiora i 1300 dollari. Ci sono poi da aggiungere le spese per il soggiorno, il cibo, le bevande e il parcheggio. Un salasso economico insomma.

“Stanchi degli influencer”

Yahoo News parla anche di “influencer fatigue” (stanchezza da influencer, ndr). Il pubblico sembra infatti essere stanco di persone che si vantano di essere al festival sfoggiando marchi costosi di abbigliamento, accessori e oggettistica.

Citando un sondaggio, il sito di notizie sottolinea che il 75% degli intervistati sostiene che gli influencer stanno oscurando l’obiettivo principale del festival, ossia quello di avere la musica come protagonista, mentre un 68% dice di averne abbastanza della presenza di queste persone.