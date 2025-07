Forti piogge a Pechino, 30 morti e 80 mila sfollati

Almeno trenta morti e 80 mila sfollati. È un primo bilancio delle forti piogge che si sono abbattute su Pechino. Lo ha annunciato l'agenzia di stampa Nuova Cina.

(Keystone-ATS) “Al momento un totale di 80.332 persone sono state evacuate”, si legge sul quotidiano locale Beijing Daily che parla di “piogge continue estremamente forti” che hanno causato “gravi catastrofi”. Il bilancio più pesante sarebbe stato registrato nel distretto di Miyun, nel nord-est della municipalità pechinese. Decine di strade sono state chiuse e oltre 130 villaggi circostanti sono rimasti senza elettricità.

Anche il distretto di Huairou, a nord di Pechino, e di Fangshan, a sudovest, sono stati gravemente colpiti dalle forti piogge. Decine di strade sono state chiuse al traffico e oltre 130 villaggi sono rimasti senza elettricità, ha riportato il Beijing Daily, rilanciando l’allerta delle autorità sulla “massima attenzione da prestare alle previsioni meteorologiche e agli avvisi, evitando di recarsi nelle zone a rischio se non necessario”. Le linee elettriche sono state spazzate dalla violenza dell’acqua, mentre i vigili del fuoco hanno tratto in salvo 48 persone intrappolate in una casa di cura per anziani, secondo il network statale Cctv.

A causa dell’impatto del maltempo, il Capital airport di Pechino ha modificato alcuni orari dei voli odierni, attivando “il meccanismo di risposta di livello I” al fine di ridurre al minimo i disagi per i passeggeri” con le piogge che continueranno a colpire Pechino fino alle 20:00 locali (14:00 in Svizzera), con precipitazioni orarie superiori ai 50 millimetri in alcune zone.

Il presidente Xi Jinping, ha riferito l’agenzia Xinhua, ha esortato le autorità nella notte di lunedì a pianificare gli scenari peggiori e ad accelerare il trasferimento dei residenti delle aree a rischio alluvione: negli ultimi giorni, ha aggiunto, diverse aree della Cina hanno continuato a subire forti piogge, all’origine di inondazioni e disastri geologici, con gravi perdite di vite umane e danni. “Dobbiamo svolgere un lavoro concreto nella prevenzione delle inondazioni e nell’organizzazione dei soccorsi in caso di calamità, nella ricerca delle persone disperse e intrappolate, e nel trasferimento e nel reinsediamento delle persone minacciate per ridurre al minimo le vittime”, ha esortato Xi.

Intensi temporali hanno colpito ampie zone della Cina settentrionale questa settimana, tra cui la capitale e le province di Hebei, Jilin e Shandong. Il Beijing Daily ha affermato che le autorità locali hanno “compiuto ogni sforzo per cercare e soccorrere le persone scomparse e fatto ogni sforzo per ridurre le vittime”. Nella provincia di Hebei, che circonda la capitale, una frana in un villaggio vicino alla città di Chengde ha ucciso quattro persone, mentre otto sono ancora disperse, ha riportato la Cctv.