Francia, Jack Lang e la moglie sotto protezione della polizia

Keystone-SDA

L'ex ministro della Cultura francese Jack Lang e sua moglie, Monique, sono stati messi sotto protezione della polizia dopo aver ricevuto minacce sui social in seguito alla rivelazione di legami in passato con Jeffrey Epstein. Lo ha detto Bfm Tv.

(Keystone-ATS) Lang, 86 anni, socialista e ministro emblematico della Cultura negli anni Ottanta, si è dimesso dall’incarico di presidente dell’Istituto del Mondo arabo di Parigi dopo le polemiche suscitate dalla comparsa del suo nome nelle note di corrispondenza con il finanziere americano accusato di gravi reati sessuali.

Secondo il suo avvocato, Laurent Merlet, Lang “è da un lato tristissimo aver dovuto lasciare un’istituzione che ama molto”, ma anche “estremamente combattivo e non lascerà che le calunnie guadagnino terreno”.