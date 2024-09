Francia: Cazeneuve non commenta incontro con Macron

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) L’ex primo ministro francese ed ex socialista Bernard Cazeneuve stamani ha avuto il previsto colloquio con il capo dello Stato Emmanuel Macron, che sta ultimando le consultazioni in vista della nomina di un nuovo premier.

Cazeneuve ha lasciato l’Eliseo, la residenza ufficiale del presidente della Repubblica, senza fare dichiarazioni.

Dopo Cazeneuve, Macron vedrà i suoi predecessori, François Hollande e Nicolas Sarkozy, poi nel pomeriggio, l’altro possibile pretendente alla carica di premier, il moderato di Les Républicains (LR, centro-destra), Xavier Bertrand.

Intanto, in visita in una scuola di Issy-les-Moulineaux, alle porte di Parigi, per il rientro degli studenti dopo le vacanze, l’attuale premier, in carica per gli affari correnti, Gabriel Attal, ha dichiarato di “non sapere” se questa sera sarà ancora primo ministro. Ha aggiunto però di voler “lavorare fino all’ultimo”.