Francia: Corte d’appello decide oggi su scarcerazione Sarkozy

Keystone-SDA

È attesa per oggi la decisione della Corte d'appello di Parigi che esaminerà la prima richiesta di scarcerazione avanzata dall'ex presidente francese Nicolas Sarkozy.

2 minuti

(Keystone-ATS) A settembre un tribunale di primo grado ha giudicato colpevole l’esponente di destra, capo di Stato dal 2007 al 2012, di aver cercato di ottenere finanziamenti dalla Libia di Muammar Gheddafi per la campagna che lo ha portato all’elezione, condannandolo a cinque anni di reclusione.

Il settantenne è entrato in carcere il 21 ottobre, diventando il primo ex capo di uno Stato dell’Ue ad essere incarcerato, e i suoi avvocati hanno immediatamente chiesto il suo rilascio. La Corte d’appello di Parigi esaminerà la richiesta questa mattina, con Sarkozy che comparirà in videoconferenza, e dovrebbe prendere una decisione nel corso della giornata. Se la corte approverà la sua richiesta, potrebbe essere immediatamente rilasciato.

Il 25 settembre il tribunale di primo grado ha stabilito l’entrata in carcere di Sarkozy a causa della “gravità eccezionale” della condanna. Ma il ricorso in appello significa che Sarkozy è ora nuovamente presunto innocente e il tribunale valuterà quindi la necessità della sua detenzione preventiva.

Secondo la legge francese, potrà essere tenuto dietro le sbarre solo se non si troverà altro modo per salvaguardare le prove, impedire la manipolazione dei testimoni, impedirgli di fuggire o di recidivare, o per proteggerlo. In caso contrario, Sarkozy sarà rilasciato sotto controllo giudiziario e forse sottoposto agli arresti domiciliari con un braccialetto elettronico alla caviglia.