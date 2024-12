Francia: il nuovo premier è François Bayrou

Keystone-SDA

Il nuovo premier della Francia è François Bayrou. Lo annuncia l'Eliseo.

1 minuto

(Keystone-ATS) Il presidente francese Emmanuel Macron ha nominato oggi il centrista Bayrou quale primo ministro dopo lunghe consultazioni per trovare il successore di Michel Barnier, estromesso dai parlamentari la scorsa settimana, indica l’Eliseo.

Il presidente del partito MoDem, principale alleato del capo dello Stato e figura di centro, avrà il gravoso compito di formare un governo in grado di sopravvivere alla minaccia di censura da parte di un’Assemblea nazionale priva di un blocco maggioritario e di far approvare un bilancio di cui la Francia è al momento priva per il 2025.