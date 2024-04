Francia: revoca sciopero controllori, Swiss cancella comunque voli

(Keystone-ATS) Malgrado la revoca in extremis dello sciopero dei controllori di volo in Francia, Swiss cancellerà domani due voli ciascuno da Zurigo verso Parigi e Nizza e quelli di ritorno verso Zurigo, mentre EasyJet ne sopprimerà una dozzina da e per Ginevra.

Il principale sindacato dei controllori di volo francese, SNCTA, ha annunciato oggi di aver revocato lo sciopero in programma domani dopo aver raggiunto un accordo durante la notte, nel quadro di una ”concertazione” dell’ultimo minuto con la Direzione Generale per l’Aviazione civile (DGAC).

L’autorità francese per l’aviazione civile rivedrà probabilmente al ribasso la cancellazione dei voli che aveva annunciato (ieri puntava sul 75% dei voli cancellati all’aeroporto di Parigi Orly, il 65% a Parigi Roissy Charles de Gaulle e a Marsiglia, il 60% a Tolosa e a Nizza, nonché il 50% per tutti gli altri scali della Francia metropolitana).

Tuttavia decine di migliaia di passeggeri resteranno comunque a terra, in quanto i tempi sono troppo stretti per consentire alle compagnie aeree di riprogrammare i voli ormai annullati su richiesta.

La Svizzera sarà poco toccata dalla protesta. Secondo Swiss, circa 900 passeggeri saranno interessati da un totale di otto soppressioni di voli dall’aeroporto di Zurigo-Kloten e di ritorno dalla Francia, ha indicato oggi la compagnia aerea all’agenzia Keystone-ATS.

Anche EasyJet ha annunciato stamattina la cancellazione di una dozzina di voli in partenza da Ginevra e altrettanti atterraggi da vari aeroporti regionali francesi, ha precisato l’aeroporto di Ginevra-Cointrin a Keystone-ATS.

Dopo il fallimento lunedì sera dei negoziati, SNCTA si aspettava una “mobilitazione record” per domani in Francia, aveva dichiarato un rappresentante del sindacato all’agenzia di stampa AFP.

SNCTA e altri sindacati minoritari dei controllori di volo (Unsa Icna e Usac-CGT) avevano indetto lo sciopero per protestare contro i piani di riorganizzazione del controllo del traffico aereo in Francia. La riforma intende rispondere al previsto aumento del traffico da gestire.