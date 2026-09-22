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Francia lavora a risoluzione consiglio di sicurezza Onu per Hormuz

Keystone-SDA

La Francia sta lavorando a una nuova risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'Onu per sbloccare lo Stretto di Hormuz.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Secondo indiscrezioni dell’agenzia Afp, “la Francia intende collaborare con gli americani e i propri partner a una risoluzione del Consiglio di sicurezza che garantisca la libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz”.

Il presidente francese Macron ha avuto un incontro con Trump a margine dell’Assemblea generale dell’Onu e ha riferito di aver affrontato con il tycoon la situazione nel Mar Rosso e in Ucraina. Per il leader francese il colloquio è stato “molto costruttivo”.

I due si sono confrontati su come “garantire maggiore sicurezza” alle rotte di trasporto del petrolio e sulla “necessità di aiutare i nostri amici ucraini ancora più rapidamente e con maggiore forza in termini di intercettori”.

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