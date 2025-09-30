The Swiss voice in the world since 1935
Gaza: fonte di Hamas, “improbabile ok a piano Trump”

Keystone-SDA

Un rifiuto del piano di Donald Trump per la Striscia di Gaza resta l'opzione più probabile: lo ha dichiarato alla BBC una fonte anonima indicata dall'emittente britannica come interna alla leadership di Hamas.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Secondo la fonte, il piano “è al servizio degli interessi d’Israele e ignora quelli del popolo palestinese”, mentre Hamas difficilmente può accettare la condizione di un disarmo immediato. Inoltre, il dispiegamento di una cosiddetta “Forza internazionale di stabilizzazione” a tutela di un’autorità transitoria a guida occidentale rappresenterebbe “una nuova forma di occupazione”.

In precedenza una fonte vicina a Hamas aveva invece rivelato a Sky News Arabia che “il movimento è vicino ad accettare il piano di Trump”. Hamas “ha richiesto una serie di chiarimenti al mediatore del Qatar sulle garanzie che la guerra non riprenderà dopo che (il premier israeliano Benyamin) Netanyahu avrà ricevuto gli ostaggi israeliani, sul calendario del ritiro dell’IDF (l’esercito, ndr), sulla portata del ritiro e sulle garanzie contro futuri attacchi ai leader del movimento all’estero”.

Oggi Trump ha detto che darà a Hamas “tre o quattro giorni” per accettare il suo piano di pace e ha minacciato che “espierà all’inferno” se lo respinge.

