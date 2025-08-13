The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia diretta in Svizzera
Gaza: l’IDF approva le linee generali dell’offensiva nella Striscia

Keystone-SDA

Il capo di Stato Maggiore israeliano Eyal Zamir ha approvato il quadro generale del piano operativo delle Forze di difesa (IDF) nella Striscia di Gaza. Lo annuncia lo stesso esercito sul suo canale Telegram.

(Keystone-ATS) Le decisioni – spiega – sono state prese nel corso di una discussione tenutasi con il Forum dello Stato Maggiore nonché con i rappresentanti del servizio di sicurezza Shin Bet e altri alti ufficiali.

Durante la discussione sono state presentate le azioni dell’IDF fino ad oggi, comprese le operazioni nell’area di Zeitoun iniziate ieri. Inoltre, spiegano le forze armate, è stato presentato e approvato il concetto centrale del piano per le prossime fasi nella Striscia di Gaza, in conformità con le direttive del livello politico.

Il capo di Stato Maggiore ha sottolineato “l’importanza di aumentare la prontezza delle truppe e la preparazione per il reclutamento delle riserve, garantendo al contempo il tempo necessario per riorganizzarsi e recuperare in vista delle prossime missioni”.

Da settimane covano tensioni tra Zamir ed il governo Netanyahu sui prossimi passi dell’operazione militare a Gaza. Il capo di Stato maggiore si è opposto al piano approvato dal gabinetto di occupare tutta la Striscia, optando invece per accerchiare la città più densamente popolata, Gaza City.

