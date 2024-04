GB: legge scozzese su trans, è polemica per le troppe denunce

(Keystone-ATS) Non si placano le polemiche in Scozia per la stretta legislativa locale introdotta dall’esecutivo indipendentista dell’Snp in materia di “istigazione all’odio” in particolare verso le persone trans.

La polizia è stata infatti sommersa di denunce rese possibili per la facilità con cui si possono compiere le segnalazioni di presunti reati d’odio, rendendo di fatto il provvedimento di difficile attuazione.

Ancor di più se si considera, come si legge sul sito del Guardian, che agitatori neonazisti e di estrema destra stanno sfruttando proprio le nuove normative per presentare denunce vessatorie in massa al fine di mandare in tilt i sistemi informatici delle forze dell’ordine.

Finito sotto accusa da più parti, a partire dalla scrittrice JK Rowling, popolare nel mondo come autrice della saga di Harry Potter e paladina femminista della difesa di una linea distintiva biologica fra donne e uomini, che come emerso nei giorni scorsi non verrà indagata per i suoi messaggi polemici, il governo locale ha tentato di difendersi evocando una diffusa “disinformazione” rispetto a un provvedimento volto a difendere categorie vulnerabili e allo stesso tempo a garantire la libertà di espressione.

Ma la compagine dell’Snp è stata presa di mira anche per non aver incluso la misoginia fra i reati d’odio: in questo caso i ministri hanno risposto che stanno lavorando a una legge ad hoc. Il partito del first minister Humza Yousaf rischia peraltro di perdere altro consenso, oltre a quello già compromesso dallo scandalo sui sospetti di malversazioni dei fondi interni emerso un anno fa, in vista delle elezioni politiche in calendario entro la fine del 2024.