Democrazia diretta in Svizzera
GB: Starmer, “Stamani riceverò Zelensky a Londra”

Il primo ministro britannico Keir Starmer incontrerà il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Londra oggi, alla vigilia del vertice tra il presidente degli USA Donald Trump e il suo omologo russo Vladimir Putin in Alaska (USA), ha annunciato il suo ufficio.

1 minuto

(Keystone-ATS) Starmer, che ieri ha parlato di una concreta possibilità di raggiungere un cessate il fuoco attraverso la mediazione del presidente degli Stati Uniti, prevede di incontrare il leader ucraino a Downing Street alle 9.30 ora locale, le 10.30 in Svizzera.

