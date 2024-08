Geberit: vendite e utili in calo nel primo semestre

(Keystone-ATS) Vendite e redditività in lieve calo nel primo semestre per Geberit, che ha però mantenuto il suo margine di profitto grazie ai bassi prezzi delle materie prime.

Il fatturato dello specialista di tecniche sanitarie è sceso dell’1,4% rispetto alla prima metà del 2023, a 1,64 miliardi di franchi. Senza gli effetti valutari risulta tuttavia una progressione dell’1,7%.

Dopo il calo organico dell’1,4% del primo trimestre, la dinamica è aumentata in modo significativo nel secondo (+5,2%), rileva il gruppo sangallese in un comunicato diffuso oggi. I volumi sono stati leggermente superiori rispetto al debole periodo precedente, in quanto il calo della domanda di mercato è stato compensato dall’accumulo di scorte.

In termini regionali, le vendite – al netto dei cambi – nella principale regione, l’Europa, sono aumentate dell’1,1%. Anche le regioni dell’Estremo Oriente/Pacifico (+6,0%), dell’America (+2,0%) e del Medio Oriente/Africa (+9,4%) hanno avuto un andamento positivo.

L’utile operativo EBITDA è diminuito dell’1,6% rispetto al primo semestre 2023, attestandosi a 518 milioni di franchi, mentre il margine corrispondente è sceso di 0,1 punti percentuali, attestandosi al 31,6%. Si è quindi mantenuto ben al di sopra dell’obiettivo del 28-30%. L’utile netto si è contratto del 5% a 350 milioni di franchi.

Con le cifre presentate oggi Geberit ha leggermente superato le aspettative degli analisti per quanto riguarda il fatturato e le ha più o meno rispettate per gli altri dati.

Come di consueto, a metà anno il gruppo fornisce le prime indicazioni concrete sull’andamento dell’intero esercizio: il settore delle costruzioni dovrebbe continuare a contrarsi, in particolare nel Nordeuropa e in Germania. In Svizzera l’attività di costruzione di nuovi edifici dovrebbe avere un andamento più positivo.

L’azienda si aspetta invece che il settore delle ristrutturazioni, che rappresenta circa il 60% del suo fatturato, sia solido a livello globale. L’attenzione rimarrà inoltre concentrata sulla stabilità strategica e sulla flessibilità operativa.

In questo contesto, Geberit prevede vendite al livello dell’anno scorso e un margine EBITDA di circa il 29% come nel 2023.