Perché lo scioglimento dei ghiacciai riguarda ognuno di noi

I ghiacciai delle Alpi e di tutto il mondo si stanno ritirando sempre più velocemente. Le conseguenze dello scioglimento dei ghiacciai si fanno sentire non solo in Svizzera, ma in tutto il pianeta. L’Anno internazionale delle Nazioni Unite per la conservazione dei ghiacciai mira a sensibilizzare sul ruolo critico di questi “serbatoio di acqua dolce”.

I ghiacciai si stanno sciogliendo, ma questa non è una novità: dal 1850, il volume dei ghiacciai alpini si è ridotto di circa il 60%. A sorprendere è invece il ritmo con cui i ‘giganti’ delle Alpi e di tutte le regioni del pianeta si stanno rimpicciolendo.

“Il ritiro dei ghiacciai si sta accelerando”, afferma Daniel Farinotti, glaciologo al Politecnico federale di Zurigo (ETH) e membro del comitato direttivo di GLAMOSCollegamento esterno, la rete di monitoraggio dei ghiacciai svizzeri.

Il 2025 è l’Anno internazionale per la conservazione dei ghiacciai, un’iniziativa delle Nazioni Unite per promuovere azioni concrete al fine di rallentare lo scioglimento del ghiaccio.

Come si sono evoluti i ghiacciai delle Alpi svizzere?

Uno studioCollegamento esterno pubblicato nel 2022 è giunto alla conclusione che i ghiacciai svizzeri hanno perso metà del loro volume tra il 1931 e il 2016 e un ulteriore 12% tra il 2016 e il 2021.

>> Guarda come si è trasformato il ghiacciaio del Gorner, in Vallese, tra il 1930 e il 2022:

Nell’anno idrologico 2024-2025 la perdita di massa glaciale è stata del 3%. A favorire lo scioglimento sono state in particolare le ondate di caldo di giugno e agosto e le scarse nevicate in inverno.

Dall’era preindustriale, la temperatura in Svizzera è aumentata di oltre 2°C, il doppio rispetto alla media mondiale. Di questo passo, la metà dei circa 1’500 ghiacciai alpini – compreso il maestoso ghiacciaio dell’Aletsch, patrimonio dell’Unesco – scomparirà entro il 2050.

E se non si farà nulla per ridurre le emissioni di gas a effetto serra, tutti i ghiacciai in Svizzera e in Europa potrebbero sciogliersi quasi completamente entro la fine del secolo.

In seguito alle alte temperature anche in quota, sulle Alpi vengono sempre più frequentemente rinvenuti oggetti e resti umani. Nel 2022 sono stati trovati i rottami di un aereo rimasti intrappolati nel ghiaccio per oltre 50 anni. Queste scoperte sono destinate ad aumentare in futuro, secondo l’esperto di scienze della neve Robert Bolognesi.

Altri sviluppi

Altri sviluppi Soluzioni climatiche Altri resti umani e oggetti emergono dai ghiacciai alpini Questo contenuto è stato pubblicato al Lo scioglimento dei ghiacciai svizzeri rivela segreti più inaspettati e macabri che mai: resti umani, oggetti e i rottami di un aereo. Di più Altri resti umani e oggetti emergono dai ghiacciai alpini

Lo scioglimento dei ghiacciai causato dal riscaldamento climatico libera nell’ambiente batteri e virus in gran parte sconosciuti. Questi microrganismi potrebbero aiutarci ad affrontare alcuni grandi problemi globali, dall’inquinamento della plastica alla resistenza agli antibiotici.

Un gruppo di ricerca li sta studiando per la prima volta nei ghiacciai svizzeri, come spiega questo nostro reportage sul ghiacciaio del Rodano.

>> Batteri e virus nel ghiaccio: il video seguente mostra come sono raccolti i microrganismi del ghiacciaio e perché è importante preservarli.

Qual è la situazione dei ghiacciai del pianeta?

I ghiacciai non si stanno ritirando soltanto sulle Alpi. Quasi tutti i ghiacciai del pianeta stanno diventando più sottili e si stanno sciogliendo sempre più velocemente.

Tra il 2000 e il 2023, i ghiacciai di tutto il mondo (esclusi quelli continentali in Groenlandia e Antartide) hanno perso più del 5% della loro massa, secondo uno studioCollegamento esterno coordinato dal Servizio mondiale di monitoraggio dei ghiacciai (WGMS) e pubblicato nel febbraio 2024.

I ghiacciai svizzeri e delle Alpi europee sono stati i più colpiti: dal 2000 hanno perso il 39% della loro massa. Anche i ghiacciai del Caucaso, dell’Asia settentrionale e degli Stati Uniti hanno registrato ingenti perdite. Lo scioglimento non ha risparmiato nemmeno i ghiacciai nelle regioni polari.

Le alte temperature hanno accelerato lo scioglimento del ghiaccio anche nelle zone in cui i ghiacciai erano rimasti inspiegabilmente stabili o leggermente in crescita. Une fenomeno unico noto come “anomalia del Pamir-Karakorum” e sul quale vuole fare chiarezza un progetto svizzero.

Altri sviluppi

Altri sviluppi Soluzioni climatiche La ricerca svizzera vuole svelare il mistero dei ghiacciai del Pamir Questo contenuto è stato pubblicato al Perché alcuni ghiacciai dell’Asia centrale non sembrano soffrire il caldo? Un progetto svizzero intende studiare le ragioni dell’anomalia. Di più La ricerca svizzera vuole svelare il mistero dei ghiacciai del Pamir

Come sono monitorati i ghiacciai?

La Svizzera svolge un ruolo centrale nel monitoraggio dei ghiacciai a livello globale.

Dal 1986, il WGMS, che ha sede all’Università di Zurigo, riunisce i dati sulle variazioni di massa e di volume di un insieme di ghiacciai di riferimentoCollegamento esterno, per i quali esistono delle serie di misure continue su oltre 30 anni. Questi ghiacciai sono rappresentativi delle diverse regioni geografiche e condizioni climatiche del pianeta.

Il servizio di monitoraggio raccoglie anche informazioni relative a un secondo gruppo di ghiacciaiCollegamento esterno. In totale, osserva l’evoluzione di oltre 130 ghiacciai in una trentina di Paesi, di cui una ventina in Svizzera.

L’articolo seguente illustra l’importanza del monitoraggio dei ghiacciai. Spiega come sono misurati i ghiacciai nel mondo e quali sono le sfide per chi si occupa di osservare le variazioni a livello globale.

Altri sviluppi

Altri sviluppi Ghiacciai e permafrost Il ruolo chiave della Svizzera nel monitoraggio dei ghiacciai del pianeta Questo contenuto è stato pubblicato al I ghiacciai di tutto il mondo si stanno sciogliendo sempre più rapidamente. La Svizzera svolge un ruolo centrale nel monitoraggio dei ghiacciai a livello globale. Di più Il ruolo chiave della Svizzera nel monitoraggio dei ghiacciai del pianeta

Quali sono le conseguenze dello scioglimento dei ghiacciai?

I ghiacciai forniscono acqua dolce a oltre due miliardi di personeCollegamento esterno. Plasmano il paesaggio e contribuiscono all’identità culturale di Paesi montani quali la Svizzera o la Bolivia. Per la scienza, rappresentano una fonte inestimabile di dati sull’evoluzione del clima.

Il loro ritiro causato dal riscaldamento climatico minaccia l’approvvigionamento idrico delle comunità a valle, in particolare in Asia e in America latina, e ha ripercussioni negative per l’agricoltura e la produzione di energia idroelettrica. Lo scioglimento dei ghiacciai aumenta il rischio di frane e inondazioni e contribuisce all’innalzamento del livello del mare.

In Svizzera, lo scioglimento dei ghiacciai alpini comporta un accresciuto rischio di disastri naturali quali inondazioni, colate detritiche e frane. I laghi che si formano all’interno di un ghiacciaio rischiano di riversarsi improvvisamente a valle, spazzando via villaggi e infrastrutture. E con l’assottigliarsi del ghiaccio e dello strato di permafrost, le montagne diventano più instabili.

Altri sviluppi

Altri sviluppi Soluzioni climatiche Lo scioglimento del permafrost minaccia le regioni montane. Cosa fare? Questo contenuto è stato pubblicato al Il disgelo del permafrost avrà molte conseguenze sulle regioni montane, comprese le Alpi svizzere. Scienziati e scienziate elvetiche guidano gli sforzi globali per comprendere il problema e trovare soluzioni. Di più Lo scioglimento del permafrost minaccia le regioni montane. Cosa fare?

In Svizzera, i ghiacciai ritenuti pericolosi sono monitorati costantemente. Oltre a sorvoli in elicottero e ispezioni sul campo, ricercatori e ricercatrici fanno capo alle più moderne tecnologie. Telecamere ad alta risoluzione, radar, sensori acustici, rilevatori delle vibrazioni emesse dal ghiaccio e immagini satellitari consentono di registrare ogni minimo movimento.

Altri sviluppi

Altri sviluppi I ghiacciai pericolosi della Svizzera sotto stretta sorveglianza Questo contenuto è stato pubblicato al In Svizzera ci sono 60 ghiacciai ritenuti pericolosi. Il loro monitoraggio non può però sempre prevenire una tragedia come quella sulla Marmolada. Di più I ghiacciai pericolosi della Svizzera sotto stretta sorveglianza

Con lo scioglimento dei ghiacciai, la Svizzera perde un’importante riserva idrica che secondo le stime potrebbe garantire il consumo d’acqua potabile della popolazione svizzera per 60 anni.

La Svizzera continuerà a disporre di acqua a sufficienza, anche se la popolazione dovesse aumentare a dieci milioni di abitanti. Tuttavia, il Paese non è al riparo da carenze di acqua a livello locale e in determinati periodi dell’anno.

Altri sviluppi

Altri sviluppi Soluzioni climatiche La siccità preoccupa anche nel Paese dell’acqua Questo contenuto è stato pubblicato al Le siccità diventeranno più frequenti e durature anche in Svizzera. Come prevederle? Di più La siccità preoccupa anche nel Paese dell’acqua

La creazione di nuovi bacini di accumulo multiuso in montagna, nelle zone liberate dal ghiaccio, potrebbe offrire nuove opportunità per la produzione idroelettrica e l’agricoltura. Stando a uno scenarioCollegamento esterno elaborato dall’ETH e dall’Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio, lo scioglimento completo dei ghiacciai potrebbe generare 683 nuovi laghi sulle Alpi.

In Vallese, un progetto unico in Svizzera prevede di raccogliere e immagazzinare l’acqua di scioglimento della neve in un bacino idroelettrico già esistente. L’acqua verrebbe poi utilizzata durante l’estate per irrigare vigneti e campi.

Altri sviluppi

Altri sviluppi Soluzioni climatiche Scarsità di acqua, un villaggio vinicolo svizzero sperimenta soluzioni innovative Questo contenuto è stato pubblicato al Salgesch punta sulla tecnologia per ridurre la quantità di acqua per irrigare. Il progetto potrebbe ispirare altre regioni a rischio di siccità. Di più Scarsità di acqua, un villaggio vinicolo svizzero sperimenta soluzioni innovative

Più problematica potrebbe essere la situazione in Europa, in regioni situate a centinaia di chilometri dalle Alpi svizzere. A causa del minor apporto dello scioglimento della neve e dei ghiacciai, e della volontà della Svizzera di trattenere più acqua per la produzione di elettricità, la portata dei grandi fiumi europei – Rodano, Reno, Danubio e Po – potrebbe sensibilmente diminuire in estate.

>> Leggi: Le conseguenze internazionali di una Svizzera senza ghiacciai

L’articolo seguente illustra come conciliare esigenze divergenti per evitare conflitti attorno all’utilizzo dell’acqua.

Altri sviluppi

Altri sviluppi Soluzioni climatiche Come prevenire conflitti per l’acqua nel cuore dell’Europa Questo contenuto è stato pubblicato al La Svizzera vuole più acqua per produrre elettricità. Francia e Italia ne hanno bisogno per l’agricoltura. Come conciliare esigenze divergenti? Di più Come prevenire conflitti per l’acqua nel cuore dell’Europa

Come preservare i ghiacciai alpini?

Per salvaguardare un patrimonio di importanza nazionale che ha contribuito a far conoscere la Svizzera nel mondo, scienziati e scienziate hanno intrapreso una corsa contro il tempo. Sul Morteratsch, nei Grigioni, è stato lanciato un progetto per proteggere il ghiacciaio con la neve artificiale, un sistema che se avrà successo potrà essere impiegato anche sull’Himalaya e sulle Ande.

Altri sviluppi

Altri sviluppi Soluzioni climatiche Neve artificiale per salvare i ghiacciai delle Alpi Questo contenuto è stato pubblicato al I ghiacciai alpini stanno scomparendo a causa del riscaldamento climatico. Come preservare questo patrimonio della Svizzera? Di più Neve artificiale per salvare i ghiacciai delle Alpi

Al fine di rallentare lo scioglimento del ghiaccio, sulle Alpi si fa sempre più ricorso ai teli geotessili. Stesi sul ghiacciaio, riflettono la luce solare e consentono di preservare la neve e il ghiaccio sottostanti. Sebbene possano essere efficaci e redditizi a livello locale, un’ipotetica applicazione su larga scala non è né fattibile né conveniente, secondo uno studio svizzero.

Altri sviluppi

Altri sviluppi Soluzioni climatiche Una coperta per tenere al fresco i ghiacciai Questo contenuto è stato pubblicato al I teli geotessili sono sempre più utilizzati per proteggere i ghiacciai alpini. Quanto costano? E sono davvero efficaci? Di più Una coperta per tenere al fresco i ghiacciai

Ma la scienza nulla può se le emissioni di gas a effetto serra continuano ad aumentare. Nel giugno 2023, l’elettorato svizzero ha accettato la nuova legge sul clima che rende vincolante il raggiungimento della neutralità climatica, e quindi un bilancio netto delle emissioni pari a zero, entro il 2050.

Soltanto la fine dell’era dei carburanti e dei combustibili fossili consentirà di preservare almeno una parte dei ghiacciai alpini, secondo Johannes “Hans” Oerlemans, tra i ricercatori sul clima più influenti al mondo.

Altri sviluppi

Altri sviluppi Soluzioni climatiche “L’unico modo per salvare i ghiacciai è fermare il riscaldamento globale” Questo contenuto è stato pubblicato al Il Premio Balzan Johannes Oerlemans parla delle scoperte più importanti della sua carriera e del tentativo di preservare un ghiacciaio in Svizzera. Di più “L’unico modo per salvare i ghiacciai è fermare il riscaldamento globale”

