Giappone, nascite e fertilità ai minimi storici nel 2025

Keystone-SDA

Il Giappone registra nel 2025 un nuovo minimo storico sul fronte demografico, con il numero più basso di nascite dall'inizio delle rilevazioni statistiche nel 1899.

2 minuti

(Keystone-ATS) Secondo i dati preliminari diffusi dal ministero della Salute e del Welfare, i nuovi nati sono stati poco più di 671mila, in calo del 2,2% rispetto all’anno precedente, pari a quasi 15mila nascite in meno. La flessione segna il decimo anno consecutivo di diminuzione delle nascite e si accompagna a un ulteriore peggioramento del tasso di fertilità totale, sceso a 1,14 figli per donna, nuovo minimo storico per il Paese.

Il dato supera in negativo le proiezioni ufficiali. L’Istituto nazionale di ricerca sulla popolazione e la sicurezza sociale aveva infatti previsto nel 2023 circa 749mila nascite per il 2025, ipotizzando un livello analogo a quello registrato soltanto intorno al 2040. Sul fronte della mortalità, i decessi sono diminuiti per la prima volta negli ultimi cinque anni, attestandosi a 1’589’489 unità, con una riduzione di quasi 16mila casi rispetto all’anno precedente; un andamento che le autorità collegano in parte alla diminuzione dei decessi legati al Covid-19.

Nonostante il lieve calo della mortalità, il saldo naturale della popolazione resta ampiamente negativo, con i decessi che continuano a superare di gran lunga le nascite. Il 2025 segna così il diciannovesimo anno consecutivo di contrazione demografica, confermando le difficoltà del Giappone nel contrastare l’invecchiamento della popolazione e il persistente declino delle nascite.