The Swiss voice in the world since 1935
Quinta Svizzera
Comunità degli Svizzeri all'estero
Politica svizzera
Emigrazione
La Svizzera insolita
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Restate in contatto con la Svizzera

Giappone: popolazione scesa a 123 milioni, calo più ampio dal 1920

Keystone-SDA

Scende del 2,5% la popolazione del Giappone nel 2025, a poco più di 123 milioni di abitanti, segnando un calo record di oltre tre milioni di unità rispetto al censimento precedente del 2020.

Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti

(Keystone-ATS) È quanto emerge dai dati preliminari quinquennali diffusi dal ministero degli Affari Interni, che confermano il terzo declino consecutivo dalla rilevazione del 2015 e il più marcato dalla prima edizione del 1920.

Il portavoce del governo, Minoru Kihara, ha riconosciuto come i dati “confermino ancora una volta l’approfondirsi del declino demografico nel Paese”, annunciando l’adozione di “misure ampie e coordinate” per fronteggiare l’emergenza. Tra le cause strutturali, il ministero cita l’invecchiamento accelerato della popolazione e il saldo naturale negativo, con i decessi che continuano a superare le nascite. I dati ufficiali indicano che nel 2025 sono nati 705.800 bambini, il decimo calo consecutivo su base annua.

Sul fronte geografico, il fenomeno aggrava gli squilibri territoriali già esistenti: la sola area metropolitana di Tokyo concentra ora il 30,1% della popolazione nazionale, superando per la prima volta la soglia del 30%. La capitale e l’isola di Okinawa sono le uniche prefetture in crescita demografica, con aumenti rispettivamente dell’1,4% e dello 0,1%, mentre le restanti 45 prefetture registrano tutte contrazioni.

In controtendenza rispetto al calo generale, la componente straniera è salita a circa 3,21 milioni di residenti, superando il record di 2,75 milioni del 2020.

Tuttavia, il tema dell’immigrazione resta politicamente sensibile: la premier Sanae Takaichi ha indicato di voler introdurre misure più restrittive sui flussi migratori, rendendo più difficile un ricorso strutturale all’immigrazione come leva demografica.

Risultati limitati hanno avuto i tentativi delle municipalità locali di incentivare matrimoni e natalità, attraverso app di incontri, sussidi all’infanzia e congedi parentali agevolati. A livello globale, secondo le stime Onu il Giappone è il dodicesimo Paese più popoloso al mondo e rappresenta l’1,5% della popolazione totale. Tra le venti nazioni più abitate, soltanto Giappone, Cina, Russia e Thailandia hanno registrato un calo tra il 2020 e il 2025, con il Giappone in cima a questa classifica negativa.

Articoli più popolari

I più discussi

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR