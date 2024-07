Gioia e paura per apertura Giochi, Parigi è il mondo

(Keystone-ATS) Il conto alla rovescia è finito, dopo anni di preparazione, di attesa, di progetti faraonici e piani segreti, Parigi si ritrova adesso centro del mondo.

Cominciano le Olimpiadi di Parigi 2024, 124 anni dopo le prime celebrate nella capitale francese e 100 dopo il bis, la Ville Lumière alla sua terza volta è pronta a restare a bocca aperta seguendo i barconi sulla Senna che – per la prima volta nella storia olimpica – sfileranno in una cerimonia inaugurale non all’interno di uno stadio ma galleggiando sul fiume.

Attorno, in una sfida di sicurezza di proporzioni colossali, 320.000 spettatori saranno assiepati sui “quai”, le rive della Senna: 200 sui Lungosenna “alti”, gli altri ad altezza del fiume. Tutti gli occhi saranno puntati sulla sfilata degli atleti: campioni come Lebron James e Gianmarco Tamberi mischiati ad atleti arrivati da piccoli Paesi semisconosciuti o isole sperdute nell’Oceano.

Cybercriminalità e complotto iraniano

Si parla poi di Céline Dion e Lady Gaga che interpreteranno Edith Piaf, ma intanto migliaia e migliaia di specialisti dell’antiterrorismo, di funzionari delle polizie di decine di paesi riuniti a Parigi, di tecnici antipirateria informatica, trascorreranno la notte insonne.

Sono infatti in aumento gli episodi di cybercriminalità, la pirateria contro le sedi centrali dei trasporti e servizi pubblici ma anche i fake di presunti terroristi, con minacce che arrivano persino sui cellulari di alcuni atleti, secondo fonti della sicurezza francese.

Mentre sale la tensione, arriva da Israele una minaccia che fa venire i brividi: un complotto appoggiato dall’Iran sarebbe stato ordito per colpire la delegazione israeliana. Come se non bastasse, in Belgio è scattato un blitz antiterrorismo con l’arresto di 7 persone provenienti dall’Asia centrale, autoproclamatisi appartenenti allo “Stato islamico nel Khorasan”, una fazione dell’Isis. L’operazione è scattata “in via preventiva” alla vigilia dell’apertura delle Olimpiadi.

A cena con gli “assaggiatori”

Stasera, la sfida prende il via sotto la Piramide del Louvre, dove 80 capi di stato e di governo sono invitati, con responsabili di organizzazioni internazionali, sportive e grandi gruppi privati, ad una cena di gala con Emmanuel e Brigitte Macron, e il presidente del CIO, Thomas Bach.

Blindato da giorni il più celebre museo del mondo, polizia e teste di cuoio antiterrorismo appostati fin sui tetti e in ogni punto di ingresso, non restava che l’ultima misura di sicurezza, la più spettacolare: un gruppo di “assaggiatori” che pregusterà le delizie di alta cucina dello chef più stellato di Francia, Alain Ducasse, per escludere persino il rischio di avvelenamenti.

Nelle loro riunioni, i capi delle polizie dei paesi presenti hanno affrontato nelle ultime ore il tema dei cosiddetti “tentativi di destabilizzazione”, sul tipo di quello della presunta minaccia di Hamas di colpire Parigi 2024, rivelatasi ieri un fake. Una considerazione emerge da tutte le fonti della sicurezza olimpica: “non si poteva fare di più” per proteggere delegazioni, atleti e pubblico.