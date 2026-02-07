Giovane biennese potrebbe vincere il talent più seguito in Francia

Keystone-SDA

Questa sera centinaia di persone si sono date appuntamento al Palazzo dei congressi di Bienne (BE) per supportare la loro concittadina Léa Doffey, che con i sui 22 anni ha conquisto la finale del talent show più seguito in Francia.

1 minuto

(Keystone-ATS) La biennese è la prima svizzera a partecipare a “Star Academy”, talant musicale che vanta un foltissimo pubblico nell’Esagono e nella Confederazione. Una troupe televisiva dell’emittente TF1, dove va in onda il programma, si è recata al Palazzo dei congressi della città per trasmettere in diretta a Parigi l’atmosfera che si respira oggi a Bienne. La famiglia di Léa si trova invece a Parigi per il gran finale.

Poiché dalla Svizzera non è possibile partecipare al televoto, i fan della giovane cantante hanno avviato una raccolta fondi. Il denaro raccolto è stato impiegato per pagate persone in Francia affinché votino per la rossocrociata. Poco prima dell’inizio della trasmissione erano già stati raccolti oltre 53’000 franchi.

Léa Doffey è stata selezionata lo scorso autunno tra 20’000 candidati. Il vincitore di “Star Academy” si aggiudica un contratto discografico per la produzione e l’incisione di un primo album, nonché un montepremi pari a 100’000 euro.