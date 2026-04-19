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Giovani UDC confermano Nils Fiechter alla presidenza

Keystone-SDA

I delegati dei Giovani UDC, riuniti ieri in assemblea a Zugo, hanno confermato Nils Fiechter alla presidenza e deciso le linee guida per le prossime votazioni.

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(Keystone-ATS) Oltre a Fiechter (BE), i presenti hanno confermato nei loro incarichi anche i due vicepresidenti Joël Stutz (AG) e Daniel Esfeld (VD), si legge in una nota odierna della formazione politica.

I delegati hanno inoltre deciso all’unanimità di sostenere l’iniziativa sulla sostenibilità, sottoposta a votazione popolare il 14 giugno. Hanno inoltre approvato a larga maggioranza una modifica della legge sul servizio civile.

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