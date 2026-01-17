The Swiss voice in the world since 1935
Giudice impone restrizioni a uso della forza dell’Ice a Minneapolis

Keystone-SDA

Un giudice impone restrizioni all'uso della forza da parte degli agenti dell'Ice a Minneapolis.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) La decisione della giudice Katherine Menendez di imporre un’ingiunzione preliminare è una vittoria per i manifestanti che hanno lamentato abusi da parte degli agenti in violazione dei loro diritti costituzionali.

Il provvedimento impedisce agli agenti di esercitare ritorsioni contro i manifestanti pacifici, di arrestare o detenere persone che partecipano a proteste pacifiche e di usare spray al peperoncino o altre munizioni non letali contro la folla.

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

