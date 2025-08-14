The Swiss voice in the world since 1935
GL: inchiesta contro frate francescano di Näfels

La procura di Glarona sta indagando su un frate del convento francescano Mariaburg di Näfels (GL) per presunta condotta inappropriata nei confronti di un minore. Il frate, insegnante di religione, è stato denunciato alla polizia.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Non appena le indagini statali saranno sufficientemente avanzate, verrà avviato un procedimento ecclesiastico, ha comunicato oggi la diocesi di Coira. Fino alla conclusione delle indagini da parte delle autorità penali vale la presunzione di innocenza, ha sottolineato la direzione della diocesi.

Secondo il comunicato, i responsabili dell’istituto religioso hanno già adottato misure in accordo con la direzione della diocesi per reagire in modo appropriato alla situazione. Le autorità scolastiche del Canton Glarona sono state informate dalle autorità inquirenti e hanno vietato al frate l’accesso ai locali della scuola fino a nuovo ordine. Il frate accusato insegnava religione.

