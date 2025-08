Glencore rimane nelle cifre rosse, punterà ora su risparmi

(Keystone-ATS) Il gigante delle materie prime con sede nel canton Zugo ha chiuso il conto economico nel primo semestre con una perdita di 655 milioni di dollari (530 milioni di franchi), a fronte di un importo negativo per 233 milioni nello stesso periodo dell’anno precedente.

Il risultato rettificato a livello di Ebitda (cioè prima di interessi, imposte, svalutazioni e ammortamenti) è sceso del 14% a 5,4 miliardi di dollari, principalmente a causa del calo dei prezzi del carbone e della diminuzione dei volumi di produzione del rame, spiega l’impresa in un comunicato odierno. Il fatturato è invece rimasto stabile a 117 miliardi.

“Abbiamo continuato a compiere progressi significativi nell’ottimizzazione dell’attività e nel posizionamento per un’ulteriore crescita che generi valore aggiunto”, commenta il Ceo Gary Nagle, citato nella nota. “Una revisione completa del nostro portafoglio industriale ha individuato opportunità per snellire la nostra struttura operativa”, aggiunge il dirigente sudafricano in forza a Glencore dal 2000 e numero uno dal 2021.

Concretamente la società intende risparmiare: entro la fine del 2026 i costi annui dovranno scendere di un miliardo rispetto a quelli del 2024, con oltre la metà delle economie che sarà effettuata già quest’anno. Il gruppo spera che le misure, adottate ad esempio nei rami del personale, dell’amministrazione e della manutenzione, consentiranno di migliorare i flussi di cassa, ridurre il debito e, se possibile, distribuire in futuro maggiori dividendi agli azionisti.

Quotata alle borse di Londra e Johannesburg, Glencore è una multinazionale con sede a Baar (ZG) e presente in oltre 30 paesi con 150’000 dipendenti, che si occupa di 60 materie prime, per alcune delle quali ha quote di mercato assai significative. I suoi clienti sono consumatori industriali del ramo automobilistico, siderurgico, della produzione di energia, delle batterie e del petrolio. L’impresa fornisce anche servizi, in primo luogo di finanziamento e logistica, a chi utilizza materie prime. Nel 2024 il gruppo ha realizzato un fatturato di 231 miliardi di dollari (186 miliardi di franchi al cambio attuale).