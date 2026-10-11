Glucksmann conquista le primarie socialdemocratiche al primo turno

Keystone-SDA

Condividi

Raphael Glucksmann ha conquistato le primarie della sinistra socialdemocratica francese in vista delle elezioni presidenziali del 2027. Si è aggiudicato la contesa già dal primo turno.

2 minuti

(Keystone-ATS) Con il 66,13% dei favorevoli (79.613 preferenze), Glucksmann, fautore di una linea di rottura con la sinistra radicale di Jean Luc Mélenchon (La France Insoumise), conquista il favore dei 120.587 votanti delle primarie socialdemocratiche, lasciando nettamente dietro di lui il principale sfidante, il segretario socialista Olivier Faure (PS).

Faure raccoglie appena 17.398 voti (pari al 14,48%) e vede ampiamente bocciata la sua linea di unione della gauche. Gli altri tre candidati, Ségolène Royal, Jérôme Guedj ed Emmanuel Maurel, ottengono tutti meno del 10%. Profondamente europeista e opposto a qualsiasi alleanza con la sinistra radicale di Jean-Luc Mélenchon, Glucksmann, 46 anni, si è anche distinto in questi ultimi anni di lavoro al Parlamento europeo per la strenua difesa dell’Ucraina dinanzi alla Russia e nella denuncia della concorrenza sleale cinese e della repressione di Pechino contro la minoranza uigura.

“Stasera abbiamo vinto insieme queste primarie. Grazie a chi ci ha dato fiducia, a tutte le persone che hanno condotto la campagna elettorale con passione e determinazione. Questo risultato comunica un messaggio forte: una sinistra fedele ai propri valori è in grado di unire, governare e vincere. Può parlare di giustizia, ecologia e Repubblica senza rinunciare a nulla. Non siamo qui per vincere una disputa interna alla sinistra. Siamo qui per vincere le elezioni presidenziali: per voltare pagina rispetto al macronismo, arginare l’estrema destra e cambiare la vita delle persone”. Lo ha scritto lo stesso Glucksmann in un messaggio pubblicato su X.

“Questo primo posto non mi da alcun diritto acquisito. Nulla è ancora vinto. Mi impone, invece, di ascoltare, convincere e unire ancora di più. Per conquistare ogni singolo voto, insieme. Fino alla vittoria nel 2027”, ha aggiunto.