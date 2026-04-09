The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

Gornergrat Bahn si affida a Stadler Rail per altri quattro treni

Gornergrat Bahn si affida a Stadler Rail per altri quattro treni
Gornergrat Bahn si affida a Stadler Rail per altri quattro treni Keystone-SDA

La Gornergrat Bahn ha ordinato quattro ulteriori treni a cremagliera al costruttore turgoviese Stadler Rail.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) I nuovi convogli, del modello Polaris, saranno impiegati sulla tratta che si inerpica fra la località vallesana di Zermatt e la cima destinazione finale dell’omonima ferrovia.

I treni, indica oggi in una nota Stadler Rail, sono stati progettati appositamente per l’ambiente alpino e per questa particolare linea di montagna, che raggiunge oltre 3000 metri di quota. La consegna è prevista per l’autunno del 2028 e nel successivo inverno le composizioni dovrebbero essere impiegati nel servizio regolare.

L’ordine ha un valore di circa 30 milioni di franchi. I nuovi treni serviranno a sostituirne altri più vecchi, modernizzando così la flotta.

La compagnia si affida da tempo ai treni a cremagliera di Stadler Rail. Già nel 2019 ne aveva commissionati cinque all’azienda con sede a Bussnang (TG), a cui ne ha fatto seguito un altro nel 2024.

Il Gornergrat è una nota meta turistica raggiungibile via ferrovia da Zermatt con un viaggio di circa 35 minuti. La particolare posizione della montagna offre uno spettacolare panorama su più di 20 tra i 4000 più iconici delle Alpi, come il gruppo del Monte Rosa e il Cervino.

Articoli più popolari

I più discussi

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR