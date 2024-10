Governo tedesco taglia le stime, il pil nel 2024 -0,2%

Keystone-SDA

2 minuti

(Keystone-ATS) Nelle stime autunnali il governo tedesco rivede al ribasso le previsioni sul Pil della Germania per l’anno in corso, che vedrà la crescita contrarsi di un -0,2%.

Nel 2025, stando ai dati presentati oggi a Berlino, è prevista una ripresa con una crescita del +1,1, e la tendenza al miglioramento si consoliderebbe nel 2026 con una previsione del +1,6%.

“Dal 2018 l’Economia tedesca ha smesso di crescere. E adesso ai problemi congiunturali si somma l’acuirsi di quelli strutturali”, ha spiegato il ministro dell’Economia tedesco Robert Habeck, a Berlino, sottolineando che questo non sia l’effetto di una trascuratezza negli ultimi mesi ma di “misure mancate per decenni”.

Habeck, che ha presentato a Berlino le stime autunnali che prevedono la recessione nel 2024, ha elencato fra gli altri: il problema demografico, la fine del vantaggio competitivo dato dal gas economico russo, l’impatto sull’export (da cui dipende la metà dell’economia tedesca) dell’atteggiamento protezionistico di Usa e Cina.

“La Cina ha una strategia sull’export molto aggressiva e gli Usa con Biden hanno adottato una politica protezionistica”, ha spiegato.

“Decisivo è che il pacchetto per la crescita preparato dal governo venga implementato subito”, ha aggiunto detto il ministro dell’Economia tedesco Robert Habeck. “Serve sicurezza nella pianificazione”, ha poi aggiunto. “Il problema non è la politica del clima ma il cambiamento climatico. Ci sono studi che dimostrano che se non si prendono le misure necessarie gli effetti negativi saranno fino a sei volte più forti”.