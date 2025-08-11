The Swiss voice in the world since 1935

GR: 77enne ritrovato morto in una gola a Passugg

Keystone-SDA

Un uomo scomparso venerdì sera nella zona di Churwalden (GR) è stato ritrovato morto ieri nella gola Steinbachtobel fra Praden e Passugg. Secondo la polizia cantonale e la procura l'uomo è precipitato per oltre venti metri su un terreno ripido in una zona boschiva.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Il 77enne è stato trovato domenica pomeriggio grazie alla segnalazione di una terza persona. La vasta operazione di ricerca è stata condotta dalla polizia con il coinvolgimento di diverse altre organizzazioni.

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

