The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

GR: decima edizione della Festa del Pan Ner a Poschiavo

La Festa del Pan Ner, evento transnazionale ideato dalla Regione Valle d'Aosta, Regione Lombardia e Polo Poschiavo, è giunta alla sua decima edizione. A Poschiavo (GR), si terrà sabato 18 ottobre. Questa ricorrenza, celebra il pane di segale, che in Valposchiavo è rappresentato dalla "brasciadèla". Tali pratiche alpine sono un patrimonio alimentare che punta ad entrare nella lista dell'UNESCO.

Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti

(Keystone-ATS) Lo indica una nota odierna congiunta di Polo Poschiavo e dei Musei Valposchiavo.

Questa tradizione alpina condivisa si è estesa negli anni “a oltre cento comunità alpine di Italia, Svizzera, Slovenia e Francia, con la novità del Vallese dal 2025”, si legge nella nota.

La Festa del Pan Ner, “nata come buona pratica di salvaguardia del patrimonio culturale immateriale”, si terrà sabato 18 ottobre dalle 13:30 alle 17:30 nella Casa Tomé di Poschiavo. In programma, oltre a sfornare il pane, prodotto con farine macinate a pietra presso il Mulino Aino, si potrà vivere la vita di montagna di un tempo, indica il comunicato.

Per far riconoscere queste pratiche alimentari alpine, Svizzera, Italia, Francia e Slovenia presenteranno una candidatura multinazionale del Patrimonio Alimentare Alpino al Registro delle Buone Pratiche di Salvaguardia dell’UNESCO a marzo 2026, precisa la nota. Una decisione è attesa per novembre 2027.

In Svizzera la candidatura è sostenuta e coordinata dall’Ufficio federale della cultura, da Polo Poschiavo, CREPA – Centre régional d’études des populations alpines (Vallese) e Fondazione Culinarium Alpinum (Nidvaldo).

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Benjamin von Wyl

Il vostro Paese può resistere ad attacchi contro la sua democrazia?

Le democrazie sono sempre più minacciate, sia dall’interno che dall’esterno. Come se la cavano le istituzioni del vostro Paese?

Partecipa alla discussione
11 Mi piace
53 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Katy Romy

Il Paese in cui vivete offre una e-ID? Quali sono i vantaggi di questo strumento digitale o quali timori suscita?

Condividete le vostre esperienze: il Paese in cui vivete ha già introdotto un'e-ID? Questo strumento vi rende la vita più facile?

Partecipa alla discussione
32 Mi piace
38 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

La vostra vita potrebbe cambiare a causa delle nuove regole commerciali introdotte dagli Stati Uniti?

In che modo la politica commerciale statunitense potrebbe influenzare la vostra vita? Condividete le vostre opinioni.

Partecipa alla discussione
26 Mi piace
24 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR