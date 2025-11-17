GR: depositate 256 armi nell’ambito di raccolta polizia

Keystone-SDA

Nell'ambito di una campagna promossa dalla polizia cantonale dei Grigioni, sabato scorso 153 persone hanno consegnato le loro armi e munizioni. In totale, sono state raccolte 256 armi e diversi chili di munizioni.

1 minuto

(Keystone-ATS) Lo indica la polizia retica in una nota odierna. Tra le armi consegnate si citano fucili da caccia e da tiro, armi antiche, 93 armi di ordinanza, in particolare carabine e fucili d’assalto, nonché 44 pistole. Oltre alle armi da fuoco le persone hanno depositato anche armi da taglio, quali baionette, precisa la polizia.

Armi e munizioni possono essere consegnate gratuitamente durante tutto l’anno in qualsiasi posto di polizia, viene ricordato. L’iniziativa è organizzata ogni tre anni: nel 2022 erano state raccolte 139 armi.