GR: esercito trasporterà foraggio ai contadini mesolcinesi

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) La prossima settimana una trentina di camion dell’esercito trasporteranno del foraggio donato agli agricoltori della Mesolcina, colpiti a fine giugno dal maltempo. L’azione è coordinata dall’Unione dei contadini grigionesi assieme alle associazioni regionali.

L’alluvione ha recato danno anche ai terreni agricoli nel fondovalle. Stando a un comunicato delle autorità grigionesi risalente alle fine di luglio, circa 100 ettari sono stati resi inutilizzabili a causa della presenza di fango, legname o altro materiale detritico.

Per questo motivo l’Unione dei contadini grigionesi ha lanciato un appello sulla sua rivista. La risposta ha lasciato il direttore, Sandro Michael, senza parole. “Siamo stati davvero sopraffatti dalla solidarietà! Circa 200 famiglie contadine si sono annunciate da noi per donare del foraggio agli agricoltori mesolcinesi. Le offerte hanno superato da due fino a tre volte la quantità necessaria”, racconta a Keystone-ATS. La maggior parte delle donazioni arrivano da aziende grigionesi, ma non sono mancate proposte di sostegno anche dal canton Sciaffusa, dal canton Berna e dalla Svizzera centrale.

30 camion carichi di balle di fieno

Il trasporto verrà coordinato dall’Unione dei contadini grigionesi assieme alle associazioni regionali, che a loro volta verranno sostenute dall’esercito con una trentina di camion con rimorchio, guidati da reclute. Con questi mezzi sarà possibile trasportare circa 1600 balle di fieno da 400 chilogrammi l’una, spiega Sandro Michael. L’obiettivo dell’azione è quello di riempire i fienili delle stalle, in modo da garantire il foraggio agli animali per tutto l’inverno.