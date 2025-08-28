GR: frana su A13 tra Pian San Giacomo e San Bernardino

In seguito alle intense precipitazioni di queste ore, sulla strada nazionale A13, in Mesolcina (GR) tra Pian San Giacomo e San Bernardino, si è verificato uno smottamento. Durante la notte vigerà un divieto di sorpasso e la situazione sarà costantemente monitorata.

(Keystone-ATS) In un messaggio sulla rete sociale X, nel primo pomeriggio il Touring club svizzero ha segnalato che la carreggiata è ridotta a una sola corsia. Interrogata in proposito dal quotidiano regionale Südostschweiz, la portavoce delle forze dell’ordine grigionesi Anita Senti riferisce che “polizia, Ufficio tecnico e Ufficio foreste e pericoli naturali sono intervenuti sul posto. Al momento sulla strada sono finiti solo acqua e alcuni sassi”. Si proseguirà con la sorveglianza. Per motivi di sicurezza, durante la notte rimane in vigore il divieto di sorpasso su quel tratto di strada.

Per l’insieme del cantone, Senti descrive la situazione attuale come “tranquilla”. Finora non è a conoscenza di interventi per cantine allagate o strade danneggiate.

Sin da ieri, tenuto conto delle intense precipitazioni in particolare a sud delle Alpi e nelle Alpi orientali, l’Ufficio federale di meteorologia e climatologia (MeteoSvizzera) ha emesso degli allarmi. Stando al suo ultimo bollettino sui pericoli naturali, pubblicato alle 11.00, per le regioni comprese, da ovest a est, tra Val Medel (versante settentrionale del passo del Lucomagno) e Bivio (versante settentrionale del passo dello Julier) passando per il Rheinwald (immediatamente a nord del passo del San Bernardino) vige un’allerta di grado 5 (su 5) per le piogge. Sempre per le precipitazioni il livello è 4 per il Moesano e altre regioni retiche, tra cui St. Moritz, in Engadina Alta.