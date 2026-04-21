GR: lanciato un dizionario online francese-sursilvano

Keystone-SDA

La Fundaziun Retoromana (FRR) ha lanciato un dizionario online francese-sursilvano per avvicinare la Svizzera romanda ai Grigioni. Accessibile gratuitamente, intende far conoscere meglio il romancio ai francofoni e facilitare gli scambi linguistici.

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(Keystone-ATS) La FRR ha presentato oggi a Ginevra questo strumento inedito consacrato all’idioma sursilvano, la variante più diffusa del romancio. “Vogliamo creare un ponte linguistico fra le regioni del Paese”, ha indicato la fondazione.

Benché il romancio sia una lingua nazionale della Svizzera, rimane poco noto in Romandia. Con questo dizionario, i promotori puntano a migliorare la sua accessibilità e ad incoraggiare la sua diffusione al di fuori dei Grigioni.

Il progetto è rivolto alle persone interessate alle lingue elvetiche, agli studenti e ai traduttori. “Il formato digitale permette una ricerca rapida e un uso flessibile”, sottolinea la FRR.

Stando ai promotori, il dizionario online, fruibile a partire da oggi a mezzogiorno sul sito della fondazione, dovrebbe contribuire inoltre a rafforzare la visibilità della lingua e della cultura romancia. Ciò rientra in un più ampio desiderio di trasmissione e valorizzazione di questo patrimonio linguistico.