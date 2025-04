GR: margine del ghiacciaio Porchabella valorizzato da Aqua Viva

Keystone-SDA

L'organizzazione ambientalista Aqua Viva ha designato la regione a valle del ghiacciaio di Porchabella, in territorio di Bergün/Bravuogn (GR), come Gewässer des Jahres 2025 (acque dell'anno 2025).

(Keystone-ATS) Per l’associazione, il margine glaciale del Vadret da Porchabella, a nord del Piz Kesch/Piz d’Es-cha, costituisce un esempio emblematico dei cambiamenti in atto nelle Alpi in seguito al riscaldamento globale, ma non solo: le zone golenali generate dalla fusione del ghiaccio sono ambienti poco conosciuti e pregiati per animali e vegetali.

“Il margine glaciale di Porchabella è un habitat vario e dinamico, in gran parte non influenzato dall’uomo. È rappresentativo dei molti margini dei ghiacciai svizzeri, in gran parte poco noti”, afferma, citata in un comunicato odierno, Salome Steiner, direttrice di Aqua Viva. “Con questo riconoscimento non vogliamo solo attirare l’attenzione sulla loro importanza ecologica, ma anche sulla loro vulnerabilità”.

Il margine glaciale di Porchabella è uno dei 52 siti di questo tipo iscritti dal 2001 nell’Inventario federale delle zone golenali d’importanza nazionale.

Secondo Aqua Viva c’è il rischio, per habitat analoghi ma senza riconoscimento federale, di soccombere di fronte a interessi commerciali come quelli dell’energia idroelettrica. Questi ambienti sono particolarmente vulnerabili perché ignorati dal pubblico e in zone discoste, sostiene l’organizzazione che si batte per la protezione delle acque.