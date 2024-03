GR: Thomas Fries nuovo direttore di Valposchiavo Turismo

(Keystone-ATS) Thomas Fries sarà il nuovo direttore di Valposchiavo Turismo a partire dal 1° luglio prossimo. Il 42enne geografo e teologo sarà il successore di Kaspar Howald. Originario del Saarland in Germania, da 15 anni vive in Svizzera.

Fries ha inizialmente studiato geografia per poi dedicarsi alla teologia e alla filosofia, specializzandosi in spiritualità, si legge in una comunicazione diramata oggi al Gruppo strategico di Valposchiavo Turismo.

Il suo percorso formativo l’ha portato a combinare professionalmente spiritualità e salute presso lo Schweizer Tropeninstitut di Allschwil, nel Canton Basilea Campagna. Fries vanta anche una pluriennale esperienza nel settore turistico, come guida cicloturistica, nella guida di gruppi strategici e nella progettazione di offerte culturali e formative.

“Siamo molto contenti di aver trovato in Thomas Fries un nuovo direttore per Valposchiavo Turismo e gli auguriamo il meglio per il suo nuovo incarico”, ha scritto il direttore uscente Kaspar Howald, che lascia dopo dieci anni per assumere la direzione del progetto “Graubünden Cultura”.