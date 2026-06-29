Grigioni non riprendono il modello basilese per gestire il traffico

Keystone-SDA

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Il traffico festivo e turistico provoca spesso colonne nei Grigioni. Per deviarlo gli automobilisti attraversano i villaggi vicini all'autostrada. Alcuni granconsiglieri hanno proposto di adottare un modello di sanzioni come a Birsfelden nel Canton Basilea Campagna. Il Governo grigionese è però scettico.

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(Keystone-ATS) Dal 2025 a Birsfelden per evitare il traffico di sviamento è vietato il passaggio su diverse strade di quartiere. Chi si ferma meno di 15 minuti nelle zone interessate viene multato. Il controllo del passaggio avviene in modo automatizzato. I residenti e le attività commerciali locali sono esentati.

La proposta di adottare questo modello anche nei Grigioni ha ottenuto il sostegno sia dai Verdi che dall’UDC. Oggi è stata pubblicata la risposta del Governo all’interpellanza presentata dalla deputata Anita Mazzetta (Verdi).

Strade comunali e strade di grande transito

Nella sua risposta il Governo retico ricorda che a Birsfelden si tratta di strade comunali, nei Grigioni invece si tratta di strade elencate nell’ordinanza concernente le strade di grande transito. “Questi collegamenti non possono essere chiusi come a Birsfelden”, ha scritto l’esecutivo cantonale. “Occorrerebbe verificare con la Confederazione se, nonostante le disposizioni di diritto federale, si possano effettuare almeno delle chiusure temporanee, seguendo determinate condizioni.”

Secondo il Governo, un progetto pilota analogo a quello di Birsfelden potrebbe essere realizzato solo con soluzioni tecniche completamente automatizzate, attingendo all’esperienza acquisita nei Grigioni. “In tal caso, si dovrebbe considerare l’intera area interessata lungo l’A13 e l’A28, vale a dire la Prettigovia anteriore, la Bündner Herrschaft, la Valle del Reno, la Domigliasca, Rheinwald e la Mesolcina”, prosegue la risposta governativa.

Il traffico in queste zone è inoltre fortemente influenzato dal turismo. “A differenza del traffico giornaliero, quello turistico è spesso caratterizzato da una mancanza di routine, il che aumenta il rischio che, nonostante le multe, non si ottenga un cambiamento di comportamento duraturo, poiché si tratta spesso di viaggi unici o rari”, aggiunge Coira.

Chiarire le basi giuridiche

Attualmente il modello di Birsfelden è ancora oggetto di un procedimento giudiziario in corso. “Il Governo ritiene opportuno attendere che la situazione giuridica sia chiarita o che venga emesso un verdetto definitivo prima di impiegare ulteriori risorse per l’elaborazione e la valutazione di un ulteriore progetto pilota nei Grigioni”.

La granconsigliera dei Verdi ha depositato un’interpellanza, mentre l’UDC ha inoltrato un incarico, che chiede l’elaborazione di un progetto simile a quello a Basilea Campagna. L’ultima parola spetterà dunque al Gran Consiglio.