Guy Parmelin intende restare in Consiglio federale fino a fine 2027

Guy Parmelin intende rimanere in Consiglio federale fino alla fine del 2027 Keystone-SDA

Il consigliere federale Guy Parmelin dovrebbe rimanere in Governo almeno fino al termine dell'attuale legislatura, salvo gravi problemi di salute. Lo ha rivelato lo stesso 66enne vodese in un'intervista pubblicata oggi dal quotidiano romando "La Côte".

2 minuti

(Keystone-ATS) Interrogato su un possibile abbandono dell’Esecutivo una volta concluso il suo anno presidenziale nel 2026, il capo del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) ha risposto di essere “stato eletto per una legislatura”, quindi fino alla fine del 2027, aggiungendo che “è la salute che conta”.

“Affronto le cose una per volta”, ha spiegato al giornale del gruppo ESH. “Ci aspetta un anno presidenziale estremamente intenso. E siamo nella fase di preparazione della politica agricola 2030”, ha sottolineato il democentrista.

In agenda a gennaio ci sarà poi il Forum economico mondiale (WEF) a Davos (GR), dove ad attenderlo potrebbe esserci anche il presidente degli Stati Uniti affiancato da una grande delegazione. Per quanto riguarda la finalizzazione degli accordi doganali con Washington, “la negoziazione non avverrà direttamente con Donald Trump”, ha ricordato Parmelin. “Ma se dovessi accoglierlo al WEF, potrei dirgli che siamo pronti e le cose possono procedere piuttosto rapidamente”, ha puntualizzato”.

Sempre a proposito della questione sui dazi, il presidente della Confederazione ha sottolineato che “gli americani conoscono le nostre procedure parlamentari, compresa la possibilità di un referendum. Inoltre abbiamo già iniziato a rispettare i nostri impegni”, ha indicato.