I prezzi della benzina e del diesel continuano a salire

Fare il pieno costa sempre di più Keystone-SDA

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Durante il fine settimana fare rifornimento di carburante in Svizzera è diventato ancora più costoso.

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(Keystone-ATS) Dopo che i prezzi avevano già registrato un aumento significativo la scorsa settimana, nel giro di pochi giorni sono saliti ancora di circa 5 centesimi al litro, avvicinandosi ai massimi raggiunti in primavera.

Le ragioni sono chiaramente da ricercare nella nuova escalation del conflitto in Medio Oriente, anche se permangono altri fattori che incidono sui costi, come il basso livello del Reno, che rende più costoso il trasporto di prodotti petroliferi verso la Svizzera.

Secondo i dati diffusi oggi dal Touring Club Svizzero (TCS), il prezzo medio di un litro di benzina senza piombo 95 è di 1,92 franchi, rispetto agli 1,87 franchi di una settimana fa, mentre quello della senza piombo 98 è salito da 1,98 franchi a 2,03. Il diesel costa in media 2,10 franchi al litro, rispetto ai 2,05 franchi di qualche giorno prima.

Alla fine di febbraio, prima dell’inizio della guerra avviata da Stati Uniti e Israele contro l’Iran, la senza piombo 95 costava 1,67 franchi al litro, la 98 1,78 e il diesel 1,79. Da allora gli aumenti sono stati compresi tra il 15% e poco meno del 20%. Il TCS pubblica i propri dati sui prezzi a intervalli irregolari sulla base di campionamenti. I prezzi effettivi possono variare a seconda della regione e della stazione di servizio.