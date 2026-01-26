Idf: localizzato e identificato corpo dell’ultimo ostaggio

Keystone-SDA

A seguito di perquisizioni in un cimitero nella parte orientale di Gaza City, la Forza di difesa israeliana (Idf) annuncia che il corpo del sergente maggiore Ran Gvili è stato localizzato e identificato.

(Keystone-ATS) L’esercito aggiunge che la famiglia di Gvili è stata informata da rappresentanti militari e che il suo corpo verrà riportato in Israele per la sepoltura.

Gvili era l’ultimo ostaggio ancora da riconsegnare a Israele dopo l’invasione e il massacro del 7 ottobre 2023, guidati da Hamas, nel sud di Israele, in cui sono stati rapiti 251 ostaggi.

Ciò significa che nessun ostaggio rimarrà nella Striscia per la prima volta in oltre un decennio.

Gvili, poliziotto di 24 anni, è stato ucciso mentre difendeva il kibbutz Alumim durante l’assalto guidato da Hamas del 7 ottobre 2023, che ha scatenato la guerra a Gaza.