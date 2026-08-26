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Il Cremlino non prevede per ora ‘contatti con alti funzionari Usa’

Keystone-SDA

Il Cremlino non ha al momento in programma contatti con alti funzionari statunitensi. Lo ha detto il portavoce, Dmitry Peskov, dopo la visita di ieri a Mosca del direttore della Cia, John Ratcliffe.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Quest’ultimo, sempre secondo Peskov, non ha incontrato il presidente Vladimir Putin.

“Non posso parlare a nome di altri ministeri – ha dichiarato Peskov, citato dall’agenzia Interfax -. Da parte del Cremlino, al momento non sono previsti contatti”. “Al momento, non posso fornirvi ulteriori dettagli sugli eventuali accordi relativi a futuri contatti”, ha aggiunto il portavoce di Putin.

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