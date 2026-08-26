Il Cremlino non prevede per ora ‘contatti con alti funzionari Usa’
Il Cremlino non ha al momento in programma contatti con alti funzionari statunitensi. Lo ha detto il portavoce, Dmitry Peskov, dopo la visita di ieri a Mosca del direttore della Cia, John Ratcliffe.
(Keystone-ATS) Quest’ultimo, sempre secondo Peskov, non ha incontrato il presidente Vladimir Putin.
“Non posso parlare a nome di altri ministeri – ha dichiarato Peskov, citato dall’agenzia Interfax -. Da parte del Cremlino, al momento non sono previsti contatti”. “Al momento, non posso fornirvi ulteriori dettagli sugli eventuali accordi relativi a futuri contatti”, ha aggiunto il portavoce di Putin.