Il DDPS vuole fermare i jet della Patrouille Suisse a fine 2027

1 minuto

(Keystone-ATS) Il Dipartimento federale della difesa (DDPS) vuole fermare l’utilizzo degli aerei F5 Tiger per la fine del 2027. La Patrouille Suisse verrebbe così privata dei propri jet, ha dichiarato oggi il comandante delle Forze aeree Peter Merz alla radio SRF.

“Dobbiamo concentrare le nostre finanze”, ha sottolineato. A suo dire l’esercito deve sistematicamente focalizzare i propri mezzi su nuovi sistemi a causa della situazione finanziaria.

Lo stop agli F5 Tiger significherebbe la fine, almeno nella sua forma attuale, della squadriglia aerea acrobatica. “La Patrouille Suisse non può più volare su un aereo a reazione se il Tiger non c’è più”, ha spiegato Merz.

Come saranno i futuri spettacoli aerei non è ancora chiaro. La ministra della difesa Viola Amherd è attualmente in discussione con le Commissioni della politica di sicurezza, secondo il comandante. Il Parlamento si dovrà pronunciare.

In Svizzera dagli anni ’70

Il Consiglio federale aveva proposto al Parlamento già nel 2018 di mettere fuori servizio la metà degli allora 53 F5-Tiger, con i rimanenti 26 a rendere servizio come alleggerimento dei compiti degli F/A-18 Hornet e, appunto, come aerei della Patrouille Suisse.

Il jet – che può raggiungere una velocità di 1700 chilometri orari, è lungo quasi 15 meri e può contare su un’apertura alare di otto metri – è in servizio in Svizzera dal 1978. La produzione è stata interrotta nel 1989 dopo 30 anni.