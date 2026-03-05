The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia diretta in Svizzera
Il Kosovo non ha ancora un presidente

Il Movimento Vetëvendosje (Lvv) del premier Albin Kurti ha candidato il ministro degli Esteri, Glauk Konjufca, alla presidenza del Kosovo e ha invitato gli altri partiti a nominare i propri candidati.

(Keystone-ATS) Konjufca è l’unico candidato finora proposto e la presidente dell’Assemblea, Albulena Haxhiu, ha affermato che per convocare una sessione per eleggere un presidente sono necessari almeno due candidati. I partiti di opposizione affermano che Kurti sta spingendo il Paese verso una nuova crisi politica e nuovi elezioni.

La Costituzione stabilisce che il nuovo presidente debba essere eletto 30 giorni prima della scadenza del mandato dell’attuale presidente, che nelle circostanze attuali è il 5 marzo, prima della scadenza del mandato di Vjosa Osmani il 4 aprile. Se l’elezione fallisce, entro 45 giorni devono essere indette elezioni parlamentari anticipate.

Gli sviluppi odierni seguono una serie di incontri avvenuti nei giorni scorsi tra il premier Kurti e i leader dei partiti di opposizione. Gli incontri si sono conclusi senza alcun accordo concreto e senza un consenso tra i partiti sul nome del candidato presidenziale.

