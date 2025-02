Il MCBA rende omaggio a gallerista e collezionista Alice Pauli

Keystone-SDA

Il Museo cantonale di Belle Arti (MCBA) di Losanna rende omaggio alla gallerista, collezionista e mecenate vodese Alice Pauli, deceduta nel 2022 all'età di 100 anni. Fino all'11 maggio l'istituzione presenta la sua collezione di arte contemporanea.

(Keystone-ATS) Dei 454 lavori ereditati, che si aggiungono ai 28 già donati nel 2018, il MCBA ne presenta 130 per questa importante mostra. Su due piani si susseguono dipinti, disegni, stampe e sculture di grandi nomi come Pierre Soulages, Alberto Giacometti, Balthus, Louis Soutter, Willem de Kooning, Giuseppe Penone, Anselm Kiefer, Louise Nevelson, William Kentridge, Rebecca Horn e Anish Kapoor.

“Si tratta di un’eredità straordinaria di grande valore artistico e finanziario”, ha dichiarato la consigliera di Stato vodese e ministra delle finanze Valérie Dittli.

Una seconda mostra collegata alla principale, visibile fino al 31 agosto all’Espace Focus del MCBA, si concentra invece sulle stampe della collezione Pauli.

Fra le opere ereditate dal MCBA c’è anche la scultura di Giuseppe Penone “Luce e Ombra”, che si trova nella hall d’entrata del museo, parte del polo museale Plateforme 10. L’albero spoglio in bronzo è alto 14 metri e completato da foglie dorate e una sfera di granito. La gallerista l’aveva donata al MCBA per la sua apertura nel nuovo sito nei pressi della stazione.

Chi era Alice Pauli

Nata il 13 gennaio 1922 a Moutier (BE), Pauli acquista la sua prima opera nel 1954. Entra in contatto con il mondo dell’arte grazie a viaggi professionali, in particolare negli Stati Uniti, dove visita vari musei.

Nel 1962 apre la sua galleria a Losanna, che porta il suo nome, mentre il marito Pierre Pauli lancia nella capitale vodese la Biennale Internazionale della tappezzeria. Dal 1971, Alice Pauli partecipa ad Art Basel, ponendo la sua galleria sul piano internazionale. Il suo lavoro le è valso altri riconoscimenti, in particolare quello di Ufficiale dell’Ordine delle Arti e delle Lettere, conferitole nel 1989 dalla Francia.

Nel 2010, la Città di Losanna le offre la sua medaglia d’oro. Nel 2012 si vede invece conferire il premio culturale Leenards 2012.