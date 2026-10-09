“Ero in caduta libera” – il racconto di Katharina, vittima di abusi da parte dell’ex marito

Mancanza di strutture di accoglienza: le attiviste chiedono un centro antiviolenza SRF

Katharina racconta della violenza domestica, delle aggressioni sessuali, della sua fuga con i figli e del nuovo inizio dopo il soggiorno in una casa rifugio. All’epoca trova un centro a Winterthur, poiché nel suo cantone di residenza, Turgovia, non esiste una casa rifugio. Alcune attiviste vogliono cambiare questa situazione.

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“Libertà, finalmente via, finalmente libera”. È così che Katharina descrive le sue sensazioni durante la fuga. Lascia il marito, dopo 19 anni di relazione. E racconta di umiliazioni, violenza psicologica e rapporti sessuali contro la sua volontà.

Katharina in realtà si chiama diversamente. Preferisce rimanere anonima. L’ex marito decideva tutto. “Era lui il capo. Io ero inutile, incapace”, racconta a SRF. Spesso la insultava definendola “disgustosa”. Davanti ai due figli, Katharina cercava di nascondere molte cose. “Non ho mai detto loro cosa succedeva davvero”.

“Quando una donna dice no, intende sì”

“Mi sono lasciata violentare”, dice Katharina. Spesso l’uomo non accettava un “no”. “Quando una donna dice no, intende sì”, diceva l’ex marito.

Lei lo sapeva: se lui faceva sesso il sabato mattina, nel fine settimana non ci sarebbero stati scatti d’ira. “Facevo di tutto affinché i miei figli stessero bene”. L’ex marito aveva minacciato più volte di suicidarsi, e persino di uccidere tutta la famiglia. “Diceva che voleva procurarsi del veleno”.

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Eppure lei è rimasta – per anni. Finché una mattina è salita su un taxi con i figli. “Ora ce ne andiamo, in un posto sicuro”, ha detto loro. Destinazione: il centro antiviolenza di Winterthur. Per arrivarci devono attraversare il confine cantonale. In Turgovia, dove vivono, non c’è una simile struttura.

La protezione si trova solo fuori dai confini cantonali

In tutta la Svizzera mancano posti di accoglienza. Turgovia, con oltre 300’000 abitanti, è il cantone più popoloso senza un centro di accoglienza per donne. Il cantone invia le donne e i bambini in difficoltà al centro di Winterthur, tramite un accordo di prestazione.

L’anno scorso Turgovia ha gestito richieste di accoglienza protetta per 25 donne e 27 bambini. Tuttavia, nella Svizzera orientale, compreso il canton Zurigo, i centri di accoglienza per donne sono fortemente sovraccarichi. Nel 2025, in media all’89%.

“Ero in caduta libera”

Katharina ricorda bene la sua prima serata nel centro di accoglienza per donne. Un’operatrice le disse: “Ora conti solo tu. Ora sei tu quella importante”. All’epoca Katharina aveva quasi 50 anni e sentiva quelle parole per la prima volta. “Ero in caduta libera e lì sono atterrata dolcemente”.

Ciononostante, avrebbe preferito rimanere in Turgovia. “Per i bambini sarebbe stato forse meno traumatico se avessero potuto tornare più rapidamente nel loro ambiente e nella loro classe”.

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Cresce la pressione sulla Turgovia

Il fatto che donne come Katharina debbano lasciare il cantone suscita critiche. Da mesi il Collettivo di sciopero femminista turgoviese chiede un centro di accoglienza per le donne del cantone. Hanno organizzato manifestazioni e veglie per attirare l’attenzione sulla loro richiesta. Ormai più di 16’000 persone sostengono la loro petizione.

Nel Gran Consiglio si è ormai formata un’ampia alleanza: Partito socialista, Verdi, l’alleanza Centro-partito evangelico, Verdi liberali e Partito liberale radicale si sono espressi a favore di un centro di accoglienza per donne in Turgovia o hanno esortato il Governo a riesaminare la situazione.

Dopo aver lasciato il centro antiviolenza, Katharina ha dovuto cercare per la prima volta un lavoro e un appartamento. Oggi lavora ed è divorziata. La SRF ha confrontato il suo ex marito con le accuse. Lui non vuole esprimersi in merito.

Katharina è felice di aver fatto questo passo: “È stata la decisione migliore della mia vita: andarmene, lasciarmi tutto alle spalle e ricominciare da capo”.

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Tradotto dal tedesco e verificato da Zz

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