Il Nepal osserva un giorno di lutto per le vittime dell’inondazione
Il Nepal osserva oggi un giorno di lutto in memoria delle vittime della violenta inondazione del 26 agosto. La data prescelta coincide con la tradizione indù di commemorare i defunti nel tredicesimo giorno dalla morte, spiegano i media internazionali.
(Keystone-ATS) Nel Paese, le bandiere sono a mezz’asta e stasera si prevedono veglie religiose con ceri. In totale, almeno 1398 persone sono morte a causa del disastro, probabilmente provocato dal crollo di un ghiacciaio, mentre 5515 risultano disperse.
Nel dettaglio, il bilancio delle vittime delle inondazioni in Nepal è ora di almeno 1355 morti, mentre altre 4996 persone risultano disperse. Nel vicino Tibet, secondo i dati ufficiali, 43 persone sono morte e altre 519 risultano disperse. Alcuni attivisti – riporta la France Presse – accusano il governo cinese di sottostimare il reale numero delle vittime della tragedia.