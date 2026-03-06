Il petrolio Usa a +35,63% in una settimana, balzo maggiore da 1983
Il petrolio Usa registra a New York il suo maggiore guadagno settimanale nella storia dei futures con l'escalation della guerra in Medio Oriente e i conseguenti contraccolpi sulle forniture globali.
(Keystone-ATS) I futures sul West Texas Intermediate (Wti) sono aumentati del 12,21%, ovvero 9,89 dollari, chiudendo a quota 90,90 al barile. Il benchmark globale Brent ha guadagnato l’8,52%, pari a 7,28 dollari, finendo a 92,69 dollari.
Il greggio Usa ha segnato un balzo del 35,63%, centrando il maggiore guadagno settimanale nella storia dei contratti futures, a partire dal 1983. Il Brent, invece, ha segnato un balzo del 28% durante la settimana.