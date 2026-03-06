The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia diretta in Svizzera
Il petrolio Usa a +35,63% in una settimana, balzo maggiore da 1983

Keystone-SDA

Il petrolio Usa registra a New York il suo maggiore guadagno settimanale nella storia dei futures con l'escalation della guerra in Medio Oriente e i conseguenti contraccolpi sulle forniture globali.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) I futures sul West Texas Intermediate (Wti) sono aumentati del 12,21%, ovvero 9,89 dollari, chiudendo a quota 90,90 al barile. Il benchmark globale Brent ha guadagnato l’8,52%, pari a 7,28 dollari, finendo a 92,69 dollari.

Il greggio Usa ha segnato un balzo del 35,63%, centrando il maggiore guadagno settimanale nella storia dei contratti futures, a partire dal 1983. Il Brent, invece, ha segnato un balzo del 28% durante la settimana.

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

