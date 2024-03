Il presidente Macron denuncia fake news sulla moglie Brigitte

(Keystone-ATS) Il presidente francese, Emmanuel Macron, nel giorno della Festa internazionale della donna, ha denunciato “le false informazioni” che circolano sui social network circa il fatto che la moglie, Brigitte Macron, sarebbe una donna transgender.

“Il peggio sono le false informazioni e gli scenari montati ad arte, con gente che finisce per crederci e ti attacca, incluso, nella tua intimità”, ha commentato il presidente rispondendo a una domanda in materia al termine dell’odierna cerimonia sull’Interruzione volontaria di gravidanza (Ivg) in Place Vendome.

Dall’elezione di Macron, nel 2017, teorie cospirazioniste secondo cui la Première Dame, nata Trogneux, sarebbe una donna transgender il cui vero nome Jean-Michel circolano regolarmente sui social network suscitando ironie, ma anche commenti di persone che ci credono davvero.

“Contro questo machismo bisogna ricorrere al diritto, alla giustizia”, ha proseguito Macron, invocando un rafforzamento dell”’ordine pubblico sul web”. “Un formidabile luogo di espressione dei più pazzi”, ha continuato il presidente, sottolineando che la rete è ancora “senza regole”.