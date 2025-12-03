The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia diretta in Svizzera
Il presidente tedesco accolto da re Carlo al castello di Windsor

Keystone-SDA

Il presidente della Germania Frank-Walter Steinmeier con la moglie Elke Büdenbender è stato accolto con tutti gli onori al castello di Windsor da re Carlo III e dalla regina Camilla segnando l'inizio di una visita di Stato di tre giorni nel Regno Unito.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) In precedenza, al loro arrivo all’aeroporto londinese di Heathrow, c’erano ad attenderli il principe William e la consorte Kate, apparsa raggiante in un abito blu, come sottolineato dalla stampa tedesca che segue l’evento. Il ricco cerimoniale, all’insegna delle strette relazioni di amicizia e alleanza fra Gran Bretagna e Germania, ha poi previsto un corteo in carrozza per l’arrivo al castello di Windsor e una parata militare, con Steinmeier che insieme al sovrano ha passato in rassegna il picchetto d’onore.

Il presidente tedesco e la moglie hanno anche visitato una mostra speciale della Royal Collection dedicata agli oggetti provenienti dalla Germania. Steinmeier è stato quindi accolto nel pomeriggio a Downing Street per l’incontro bilaterale col premier Keir Starmer mentre in serata è previsto il banchetto di Stato nella St George’s Hall del castello di Windsor.

