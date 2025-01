In Gb nuova allerta maltempo per piogge e inondazioni

Keystone-SDA

Nuova allerta maltempo nel Regno Unito per l'arrivo della tempesta Herminia, che ha portato venti forti e piogge e ha già causato blackout e inondazioni nel sud-ovest dell'Inghilterra.

1 minuto

(Keystone-ATS) L’intensità della nuova perturbazione, che ha colpito anche Spagna e Francia, è comunque inferiore rispetto alla tempesta Éowyn che aveva causato la morte di due persone nei giorni scorsi: un 49enne in Scozia colpito dalle tegole cadute da un tetto e un 20enne nella contea irlandese di Donegal per un albero finito sulla sua auto.

Le allerte meteorologiche gialle – quindi di media gravità – che sono state diffuse dal Met Office riguardano gran parte dell’Inghilterra, oltre all’Irlanda del Nord, il Galles e la Scozia meridionale.

Il servizio ferroviario National Rail ha consigliato a quanti prendono un treno di informarsi prima di mettersi in viaggio, soprattutto per quanto riguarda le linee di alcune zone costiere. Al momento non si segnalano particolari disagi nel trasporto aereo e nei collegamenti stradali.